Но это было сделано для того, чтобы продемонстрировать, что Китай якобы настолько "поддерживает Россию", что его граждане приезжают в оккупированный Мариуполь. Об этом 24 Каналу заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что с этим визитом что-то пошло не так.

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Визит этих "гастролеров" пытались представить как визит "официальной делегации из Китая". Впоследствии пытались сказать, что эти люди якобы "официальная партийная делегация".

Как пошла реакция нашего МИД, похоже, что-то из Китая "прилетело" неофициально по территории России, по их линии. Они сразу стали блогерами и сразу стали известны их фамилии. И вообще это неофициальный визит был, а просто как будто они сами приехали "поинтересоваться". Типичная российская история,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Певица, исполнявшая песню в разрушенном драмтеатре, – это сотрудница одного из медийных локальных ресурсов. Она работает в направлении культуры.

"То есть там ничего общего ни с оперой, ни с пением, ни с культурой в принципе нет", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Организатор подобных визитов в город – так называемый "журналист" Андрей Киор. Он несет ответственность за организацию почти всей российской пропаганды в городе. В настоящее время мужчину преследуют СБУ за коллаборационизм. Подобные "туры" он организовует постоянно.

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Подобных случаев может быть больше

Андрющенко отметил, что могут быть еще подобные истории с партнерами Украины в ЕС. Ведь многие их граждане находятся на территории временно оккупированного Мариуполя. Они будут там "подсвечивать" псевдовыборы.

Обычно за российские деньги приезжают ультраправые, ультралевые или социалисты. Некоторые из них находятся в розыске на территории своих стран.

Россия вкладывает большие деньги именно в такие визиты. Это внутренний продукт для российской аудитории, разъехавшейся в страны ЕС. Это внешний продукт для стран Африки, с которыми они пытаются наладить отношения,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

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