Но это было сделано для того, чтобы продемонстрировать, что Китай якобы настолько "поддерживает Россию", что его граждане приезжают в оккупированный Мариуполь. Об этом 24 Каналу заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что с этим визитом что-то пошло не так.
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Визит этих "гастролеров" пытались представить как визит "официальной делегации из Китая". Впоследствии пытались сказать, что эти люди якобы "официальная партийная делегация".
Как пошла реакция нашего МИД, похоже, что-то из Китая "прилетело" неофициально по территории России, по их линии. Они сразу стали блогерами и сразу стали известны их фамилии. И вообще это неофициальный визит был, а просто как будто они сами приехали "поинтересоваться". Типичная российская история,
– подчеркнул Петр Андрющенко.
Певица, исполнявшая песню в разрушенном драмтеатре, – это сотрудница одного из медийных локальных ресурсов. Она работает в направлении культуры.
"То есть там ничего общего ни с оперой, ни с пением, ни с культурой в принципе нет", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Организатор подобных визитов в город – так называемый "журналист" Андрей Киор. Он несет ответственность за организацию почти всей российской пропаганды в городе. В настоящее время мужчину преследуют СБУ за коллаборационизм. Подобные "туры" он организовует постоянно.
Что известно о приехавших в Мариуполь китайских "гастролерах": смотрите видео
Подобных случаев может быть больше
Андрющенко отметил, что могут быть еще подобные истории с партнерами Украины в ЕС. Ведь многие их граждане находятся на территории временно оккупированного Мариуполя. Они будут там "подсвечивать" псевдовыборы.
Обычно за российские деньги приезжают ультраправые, ультралевые или социалисты. Некоторые из них находятся в розыске на территории своих стран.
Россия вкладывает большие деньги именно в такие визиты. Это внутренний продукт для российской аудитории, разъехавшейся в страны ЕС. Это внешний продукт для стран Африки, с которыми они пытаются наладить отношения,
– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.
Визит граждан КНР в Мариуполь: что известно
- Во временно оккупированный Мариуполь приехали китайцы. Так, китайская певица Ван-Фан исполнила известную советскую песню "Катюша" на руинах драмтеатра.
- Кроме нее город посетили также пророссийские китайские журналисты и блогеры. На этот визит отреагировали в МИД Украины. Там заявили, что приезд незаконен, ведь грубо нарушает украинское законодательство, регулирующее пересечение государственной границы Украины иностранцами.
- Спикер МИД Олег Николенко назвал исполнении песни на руинах драмтеатра Мариуполя, в котором российская армия убила более 600 невинных людей, – примером полной нравственной деградации.
- Министерство иностранных дел инициировало запрет на въезд в Украину всех этих китайских "гастролеров". Теперь украинское государство ждет объяснений от Китая по поводу визита его граждан в Мариуполь.