Та це було зроблено для того, аби продемонструвати, що Китай буцімто настільки "підтримує Росію", що його громадяни приїжджають в окупований Маріуполь. Про це 24 Каналу заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що з цим візитом щось пішло не так.

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Візит цих "гастролерів" намагалися подати як візит "офіційної делегації з Китаю". Згодом намагалися сказати, що ці люди буцімто "офіційна партійна делегація".

Як пішла реакція нашого МЗС, схоже, щось з Китаю "прилетіло" неофіційно по території Росії, по їхній лінії. Вони одразу стали блогерами й одразу стали відомі їхні прізвища. І загалом це неофіційний візит був, а просто наче вони самі приїхали "поцікавитися". Типова російська історія,

– наголосив Петро Андрющенко.

Співачка, яка виконувала пісню у зруйнованому драмтеатрі, – це співробітниця одного з медійних локальних ресурсів. Вона працює в напрямку культури.

"Тобто, там нічого спільного ні з оперою, ні зі співом, ні з культурою в принципі немає", – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Організатор подібних візитів до міста – так званий "журналіст" Андрій Кіор. Він відповідає за організацію майже всієї російської пропаганди у місті. Нині чоловіка переслідують СБУ за колабораціонізм. Подібні "тури" він організовує постійно.

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Подібних випадків може бути більше

Андрющенко зауважив, що можуть бути ще подібні історії з партнерами України в ЄС. Адже багато їхніх громадян перебувають на території тимчасово окупованого Маріуполя. Вони будуть там "підсвічувати" псевдовибори.

Зазвичай, за російські гроші приїжджають ультраправі, ультраліві чи соціалісти. Деякі з них перебувають в розшуку на території своїх країн.

Росія вкладає великі гроші саме в такі візити. Це внутрішній продукт для російської аудиторії, яка роз'їхалася в країни ЄС. Це зовнішній продукт для країн Африки, з якими вони намагаються налагодити відносини,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

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