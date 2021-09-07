Африканские диалекты, арабский и португальский: украинские разведчики учат десятки языков

Глава украинской разведки заявил, что наши спецназовцы должны знать множество языков. Однако официальным в общении является украинский.

Какими языками владеют разведчики

Украинские разведчики общаются с иностранными коллегами без проблем. Об этом глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил в интервью.

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Наши служащие изучают многие языки: это и восточные языки, и западноевропейские. Абсолютно все – от английского и португальского до венгерского и польского. Восточные языки: это и фарси, и дари, и арабский язык классический, африканские диалекты, японский китайский – весь набор,

– отметил Буданов.

Он объяснил, что для разведчиков не существует языкового барьера.

Знание украинского – самое важное

В то же время Буданов подчеркнул, что знание украинского – самое важное. Не может человек, который является гражданином Украины, не знать государственный язык.

"Он может знать множество языков, хоть 50, 100 языков – сколько может, пусть столько и знает. Но официальным является исключительно украинский язык", – отметил начальник разведки.