Об этом 24 Каналу рассказал политолог Максим Яли. Он отметил, что для Китая экономическое сотрудничество с Западом более важно, чем удовлетворение всех прихотей страны-агрессора.

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Нюансы китайско-российской торговли

Товарооборот между Россией и Китаем действительно растет, в частности, потому, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и других энергоносителей. Правда, на эти закупки Китай имеет очень выгодные цены, которые ниже мировых. В то же время, крупнейшим партнером Китая в финансово-экономической сфере все равно остаются Соединенные Штаты.

Обратите внимание! Ожидается, что в 2023 году товарооборот между Россией и Китаем впервые достигнет 200 миллиардов долларов. Однако торговля между США и Китаем все равно превышает этот показатель в три раза (690 миллиардов долларов в 2022 году). Важно также, что большая часть этого товарооборота приходится на экспорт китайских товаров в США.

Вашингтон уже вводил санкции против определенных китайских компаний за помощь России. Это стало своеобразным предупредительным сигналом для китайского бизнеса, намекавшего, что к таким действиям прибегать не нужно, ведь потери от американских санкций намного превышают возможную прибыль от сотрудничества с агрессором.

Именно поэтому китайские компании не всегда готовы к активному сотрудничеству с Россией. Особенно это касается тех случаев, когда предметом соглашений являются товары двойного назначения, в покупке которых больше всего заинтересован Кремль.

"Китай прекрасно понимает, что зависимость российской экономики от китайской растет. Поэтому Пекин пытается выжать из этой ситуации максимум и получить максимальную скидку на российские нефть и газ. Его цель – постепенно и безвозвратно превратить Россию в ресурсный придаток Поднебесной, не испортив при этом отношения с Западом", – объяснил Яли.

Каковы действия Китая на внешнеполитической арене