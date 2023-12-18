Об этом 24 Каналу рассказал политолог Максим Яли. Он отметил, что для Китая экономическое сотрудничество с Западом более важно, чем удовлетворение всех прихотей страны-агрессора.
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Нюансы китайско-российской торговли
Товарооборот между Россией и Китаем действительно растет, в частности, потому, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и других энергоносителей. Правда, на эти закупки Китай имеет очень выгодные цены, которые ниже мировых. В то же время, крупнейшим партнером Китая в финансово-экономической сфере все равно остаются Соединенные Штаты.
Вашингтон уже вводил санкции против определенных китайских компаний за помощь России. Это стало своеобразным предупредительным сигналом для китайского бизнеса, намекавшего, что к таким действиям прибегать не нужно, ведь потери от американских санкций намного превышают возможную прибыль от сотрудничества с агрессором.
Именно поэтому китайские компании не всегда готовы к активному сотрудничеству с Россией. Особенно это касается тех случаев, когда предметом соглашений являются товары двойного назначения, в покупке которых больше всего заинтересован Кремль.
"Китай прекрасно понимает, что зависимость российской экономики от китайской растет. Поэтому Пекин пытается выжать из этой ситуации максимум и получить максимальную скидку на российские нефть и газ. Его цель – постепенно и безвозвратно превратить Россию в ресурсный придаток Поднебесной, не испортив при этом отношения с Западом", – объяснил Яли.
Каковы действия Китая на внешнеполитической арене
- Осенью 2023 года произошло несколько важных для мира событий, связанных с Китаем. Во-первых, Пекин собрал у себя лояльные ему страны на форум "Один пояс, один путь", показав таким образом свое могущество. Во-вторых, Си Цзиньпин впервые за длительное время посетил Соединенные Штаты, что обозреватели в основном оценили положительно.
- Впрочем, одновременно с призывами к мирной конкуренции Китай очень часто не гнушается демонстрацией брутальной силы. В частности, военные корабли страны постоянно заплывают в территориальные воды соседских государств в Южнокитайском море, которое Пекин по какой-то причине считает своей собственностью.
- Однако такие случаи демонстрации силы могут оказаться цветочками по сравнению с тем, что готовит Китай для решения "вопроса Тайваня". Существует немало свидетельств, что китайские чиновники могут не пренебречь завоеванием острова, который за последние 70 лет фактически выделился в самостоятельное, хотя и непризнанное государство.
- Среди наиболее очевидных доказательств: постоянное увеличение расходов на оборону, чистки внутри китайской компартии, а также – десятки научных работ о том, как Китаю обходить санкции в случае войны с Западом.