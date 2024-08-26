Инцидент в Южнокитайском море: китайские корабли атаковали филиппинское судно

В воскресенье, 25 августа, в спорных водах Южно-Китайского моря произошел инцидент. Там китайские корабли атаковали и обстреляли водометами судно Филиппинского бюро рыболовства.

Происшествие произошло в районе отмели Сабина. Филиппинское судно, которое доставляло продовольствие, топливо и медикаменты для рыбаков, было протаранено китайскими судами, также применили водометы.

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Что известно об инциденте в Южнокитайском море

Филиппинская оперативная группа обвинила Китай в "агрессивных и опасных маневрах", которые были направлены на срыв миссии по пополнению запасов.

Эти непрофессиональные, агрессивные и незаконные действия создали серьезные угрозы для безопасности филиппинского экипажа и рыбаков, которым они должны были помочь,

– заявила группа.

Сообщается, что филиппинское судно, которое двигалось от отмели Халф-Мун к отмели Сабина, столкнулось с несколькими китайскими кораблями, совершавшими "опасные маневры". Это привело к поломке двигателя и срыву миссии.

Манила вновь обратилась к Пекину с призывом прекратить провокации, которые угрожают стабильности в регионе.

В свою очередь, китайская береговая охрана заявила, что применила "контрольные меры" против филиппинского судна, которое, по их словам, "незаконно" вошло в акваторию и опасно приблизилось к китайским кораблям.

Китайская сторона утверждает, что филиппинское судно "игнорировало многочисленные предупреждения и намеренно протаранило" китайский катер. Ответственность за инцидент полностью возложена на филиппинскую сторону.

Этот инцидент осложнил усилия обеих стран восстановить доверие и разрешить конфликты, которые обострились после жестокого столкновения в июне, когда филиппинский моряк потерял палец.