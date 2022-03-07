Китайские власти будут играть конструктивную роль в урегулировании войны России против Украины

Стало известно, как Китай будет помогать в урегулировании отношений в войне России против Украины.

Известно, что китайские власти могут взять на себя конструктивную роль в урегулировании конфликта в Украине.

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Кроме того, они намерены прилагать для этого активные усилия. О таком решении властей заявил министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

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