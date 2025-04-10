Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что несмотря на позиционирование Китая как миротворца по военному противостоянию России и Украины, ситуация с китайскими пленными выглядит очень неприятно. Также в Госдепе США прокомментировали захват украинскими военнослужащими двух китайских граждан, отметив, что "Китай – основной пособник России в войне в Украине".

К теме Один из пленных китайцев был завербован представителем России непосредственно в Китае, – СБУ

Китай ведет двойную игру

Чаленко отметил, что Пекин ведет двойную игру во время полномасштабной российско-украинской войны. Китайские компании, в частности, усилили сотрудничество с российским ВПК, ведь Москва получает от них почти 80% подсанкционной продукции.

"Поэтому полностью верить Китаю о том, что он якобы невосприимчив к китайских наёмников, которые воюют за Россию на временно оккупированных территориях Украины, нельзя", – подчеркнул он.

Обратите внимание! В китайском МИД предположили относительно пленных, которые оказались гражданами Китая, что они могли обманом оказаться в российской армии. В Пекине отметили, что правительство страны всегда просит граждан Китая "держаться подальше от зон вооруженных конфликтов", а также избегать любой формы участия в них.

В то же время Пекин, по мнению руководителя Центра анализа и стратегий, может сделать серьезный шаг навстречу Украине.

Известно, что один из пленных рассказал, как сам заплатил 300 тысяч рублей, чтобы поехать воевать. А заплатил он посреднику, который работает в Китае. Это означает, что в стране существует сеть рекрутинга таких людей.

Поэтому Китай, по мнению Чаленко, может раскрыть, кто именно занимается соответствующим рекрутингом, и привлечь их к уголовной ответственности.

Однако Пекин будет подавать эту ситуацию, вероятно, как такую, что поскольку россияне скупают наемников по всему миру для войны против Украины, то они могли нанять и граждан Китая. Мол, существует такой нелегальный рынок и с ним нужно бороться,

– отметил Игорь Чаленко.

В то же время ситуация с китайскими пленными является определенным маркером. Если со стороны США не будет резкой реакции, то Китай может решить, что Запад так же может отнесется к беспорядкам по Тайваню.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, о по меньшей мере 155 граждан Китая, которые ведут боевые действия на стороне России в войне против Украины. Президент Украины отметил, что известно о схеме их вербовки – через соцсети, в частности TikTok. По словам, Зеленский власти Китая знают об этом.