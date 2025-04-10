Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що попри позиціювання Китаю як миротворця щодо військового протистояння Росії та України, ситуація з китайськими полоненими виглядає дуже неприємно. Також у Держдепі США прокоментували захоплення українськими військовослужбовцями двох китайських громадян, зазначивши, що "Китай – основний посібник Росії у війні в Україні".

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Китай веде подвійну гру

Чаленко наголосив, що Пекін веде подвійну гру за час повномасштабної російсько-української війни. Китайські компанії, зокрема, посилили співпрацю з російським ВПК, адже Москва отримує від них майже 80% підсанкційної продукції.

"Тому повністю вірити Китаю про те, що він нібито недотичний до китайських найманців, які воюють за Росію на тимчасово окупованих територіях України, не можна", – підкреслив він.

Зверніть увагу! У китайському МЗС припустили щодо полонених, які виявились громадянами Китаю, що вони могли обманом опинитися у російській армії. У Пекіні наголосили, що уряд країни завжди просить громадян Китаю "триматися якомога далі від зон збройних конфліктів", а також уникати будь-якої форми участі в них.

Водночас Пекін, на думку керівника Центру аналізу та стратегій, може зробити серйозний крок назустріч Україні.

Відомо, що один з полонених розповів, як сам заплатив 300 тисяч рублів, щоб поїхати воювати. А заплатив він посереднику, який працює в Китаї. Це означає, що в країні існує мережа рекрутингу таких людей.

Тому Китай, на думку Чаленка, може розкрити, хто саме займається відповідним рекрутингом, та притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Проте Пекін подаватиме цю ситуацію, імовірно, як таку, що оскільки росіяни скуповують найманців по всьому світу для війни проти України, то вони могли найняти і громадян Китаю. Мовляв, існує такий нелегальний ринок і з ним потрібно боротися,

– наголосив Ігор Чаленко.

Водночас ситуація з китайськими полоненими є певним маркером. Якщо з боку США не буде різкої реакції, то Китай може вирішити, що Захід так само може поставиться до заворушень щодо Тайваню.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, про щонайменше 155 громадян Китаю, які ведуть бойові дії на боці Росії у війні проти України. Президент України зазначив, що відомо про схему їхнього вербування – через соцмережі, зокрема TikTok. За словами, Зеленський влада Китаю знає про це.