Китайский транзит: Си Цзиньпин превращает КНР в империю

Китай решает, как оставить Си Цзиньпина у власти. И заодно стать самым сильным. Или это Си решает, как ему остаться больше принятых сейчас десяти лет.

Пленум компартии КНР принимает резолюцию на ее столетие. К созданию, оформлению и комплектации китайской компартии кадрами и документами прямо причастны Коминтерн и московские кураторы. Кстати, интересно, упомянут об этом в резолюции, или нет.

Читайте также Поворотный момент для Китая: Си Цзиньпин достиг своей главной цели

Это историческая резолюция в двух смыслах. Она обобщает сто лет истории китайского коммунизма, и сообщает, что в следующее столетие ее китйскую компартию поведет вновь Си Цзиньпин.

Иными словами, партия намерена оставить Си остаться во главе партии и государства на третий срок.

Так Си решает проблему, аналогичную той, с который Путин сталкивался в 2008 году и в должен был столкнуться в 2024 году. И решает не сложным способом перемещения с поста на пост, а, судя по всему, простым.

Си назван ядром партии, а чиновники разъясняют, что такой стране как Китай (самой большой) никак нельзя без единой руководящей партии, а такой партии (самой большой) нельзя без руководящего ядра. Резолюция и называет Си этим ядром (интересно, что там с протонами и нейтронами).

Сами китайские коммунисты сообщают, что нынешняя – третья в ряду "великих резолюций". Первая — 1945 года — подвела итоги борьбы с японскими захватчиками и заявила права компартии на власть в Китае, а Мао Цзедуна — на власть в компартии. Вторая 1981 года — пока там в СССР Брежнев отмирал в трех итерациях — начинала рыночные реформы и давала над ними контроль Дэн Сяопину.

По теме Что вызвало крах династий в Китае последние 2 тысячи лет

Третья "великая резолюция", получается, ставит Си в ряд Мао и Дэна.

Первый изгнал японцев и завоевал власть для компартии. Второй — реформатор, сделал Китай экономически сильным. Третий — что? Напрашивается, что Китай теперь будет сильным во всех остальных отношениях. То есть, политику и международное влияние приведут в соответсвии с экономическим весом. В резолюции это названо "великим возрождением китайской нации". И сделает это товарищ Си.

Действующая китайская система, придуманная Дэн Сяопином, похожа на поздние римские эксперименты со сменой власти времен диоклетиановой тетрархии, когда правящий под титулом "август" император назначал соправителя с титулом "цезарь", а тот, становясь августом, назначал нового цезаря и так далее.

В пост-Дэновском Китае председатель первый пятилетний срок правил отчасти под наблюдением своего предшественника и с членами его команды в своей, а в второй пятилетний срок называл своего преемника, и по окончании второй пятилетней каденции уходил на позиции корректирующего наблюдателя.

Читайте также В Китае настоящая паника: почему в стране возник угрожающий дефицит продуктов

Регулярная сменяемость власти "как на Западе" тогда считалась ключом к успеху и богатству, подобному западным, и способом избежать ошибок СССР и собственных под руководством Мао, а потом борьбы за власть после его смерти. Теперь, похоже, сменяемость больше не считается важной для успеха. Возвращение к имперским истокам. И не только в этом.