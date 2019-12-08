Китайский фэн-шуй для украинцев: работает ли он на самом деле

Фэн-шуй у украинцев стал чрезвычайно популярным в конце 80-х – начале 90-х годов. Возможно, таким образом надеялись защититься от проблем, убеждая себя атрибутами китайской науки. А, возможно, фэн-шуй таки действует?

Наши люди любят впадать в крайности. Это, можно сказать, все-таки национальная черта: если все хорошо, то чувствуем себя хозяевами всего мира. А если не так, то готовы душу продать за 3 копейки хоть нечистому духу, чтобы все наладилось.

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Видимо, по тем причинам еще в конце 80-х, 90-х так много украинцев бросились к нетрадиционным методам улучшения здоровья, финансового состояния и успеха в личной жизни.

Архитектор, специалистка по фэн-шуй Лялия Бабич отметила, что наш мир построен на балансе мужской и женской энергетики. В фэн-шуе это называется инь и янь.

Фэн-шуй – это древняя китайская наука о влиянии среды на человека. Очень важно, где мы живем и работаем, в какой среде,

– добавила дизайнер интерьеров Лилия Емак.

Ученый-религиовед Игорь Козловский подчеркнул, что сейчас все мы живем в глобальном мире, где человек свободно переходит из одной картины мира на другую.



Люди могут свободно переходить из одной картины мира на другую

Откуда дует ветер фен-шуй? В переводе с китайского "фэн-шуй" – это ветер и вода. А еще – демоны и духи, которые пытались помешать человеку. Чтобы узнать, чего хочет дух, надо бросить определенные кости в почти потухший костер. Растрескивания на тех костях рисовали знаки, которые нужно было научиться читать.

Они стали основой древнейшего китайского философского текста "Книга перемен". Сначала эти знания использовали для правильного поиска мест для захоронения, ведь все должно быть по фен-шую.



Знание фэн-шуя использовали для правильного поиска мест для захоронения

За многие века мастера так научились задабривать духов, что неземные силы приносили людям только благополучие и здоровье. По этим советам пытались строить целые города. В Европу фэн-шуй пришел в 70-е. А в 90-х фэн-шуй дошел до Украины.

Фэн-шуй является частью дизайна, дизайнерской работы. Если использовать те или иные символы, то они придают жилищу оригинального окраса,

– добавил Козловский.

Действительно, чаще всего сейчас фен-шуй используют в дизайне интерьеров. Нужно правильно определить зоны, подобрать цвета, чтобы усилить мощность китайских духов, привести инь-янь в единую целостную систему. А потом сесть на диван и ждать.

О том, можно ли в наших квартирах почувствовать всю силу фэн-шуя – смотрите в видео.