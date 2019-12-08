Китайський фен-шуй для українців: чи працює він насправді

Фен-шуй в українців став надзвичайно популярним у кінці 80-х – початку 90-х років. Можливо, таким чином сподівалися захиститися від негараздів, переконуючи себе атрибутами китайської науки. А, можливо, фен-шуй таки діє?

Наші люди люблять впадати у крайнощі. Це, можна сказати, таки національна риса: якщо усе добре, то відчуваємо себе господарями усього світу. А коли не так, то готові душу продати за 3 копійки хоч нечистому духу, аби все налагодилося.

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Мабуть, з тих причин ще наприкінці 80-х, 90-х так багато українців кинулися до нетрадиційних методів покращення здоров'я, фінансового стану та успіху в особистому житті.

Архітекторка, спеціалістка з фен-шуй Лялія Бабич наголосила, що наш світ побудований на балансі чоловічої та жіночої енергетики. У фен-шуї це називається інь та янь.

Фен-шуй – це стародавня китайська наука про вплив середовища на людину. Дуже важливо, де ми живемо і працюємо, в якому середовищі,

– додала дизайнерка інтер'єрів Лілія Ємак.

Вчений-релігієзнавець Ігор Козловський підкреслив, що наразі всі ми живемо у глобальному світі, де людина вільно переходить з однієї картини світу на іншу.



Люди можуть вільно переходити з однієї картини світу на іншу

Звідки ж віє вітер фен-шуй? У перекладі з китайської "фен-шуй" – це вітер і вода. А ще – демони й духи, які намагалися зашкодити людині. Щоб дізнатися, що хоче дух, треба кинути певні кістки у майже стухле вогнище. Розтріскування на тих кістках вимальовувало знаки, які треба було навчитися читати.

Вони стали основою найдавнішого китайського філософського тексту Книга змін. Спочатку ці знання використовували для правильного пошуку місць для поховання, адже все має бути по фен-шую.



Знання фен-шую використовували для правильного пошуку місць для поховання

За багато століть майстри так навчилися задобрювати духів, що неземні сили приносили людям лише добробут і здоров'я. За цими порадами намагалися будувати цілі міста. До Європи фен-шуй прийшов у 70-ті. А у 90-х фен-шуй дійшов до України.

Фен-шуй є частиною дизайну, дизайнерської роботи. Якщо використовувати ті чи інші символи, то вони надають житлу оригінального забарвлення,

– додав Козловський.

Справді, найчастіше нині фен-шуй використовують у дизайні інтер'єрів. Потрібно правильно визначити зони, підібрати кольори, щоб підсилити потужність китайських духів, привести інь-янь у єдину цілісну систему. А потім сісти на диван і чекати.

Про те, чи можна у наших квартирах відчути усю силу фен-шую – дивіться у відео.