17:56
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ СИВОХО

      Китайский шпион загремел за решетку на 10 лет в Украине

      - Читати новину українською

      Китайского шпиона, которого разоблачила контрразведка СБУ, приговорили к 10 годам заключения. Доктор технических наук КНР планировал завладеть материалами украинских тайных разработок в ракетно-космической отрасли. Оперативники задержали разведчика с поличным.

      Шу Юаньцзя действовал под прикрытием научно-технического сотрудничества между Украиной и Китаем, сообщили в пресс-службе СБУ. Во время поездок в Украину мужчина пытался наладить контакты с украинскими учеными, чтобы за деньги получить тайные разработки в ракетно-космической отрасли.

      Читайте также Зеленский подал в Раду законопроект о СБУ: что он предусматривает

      Оперативники СБУ задержали горе-разведчика с поличным. Суд признал его виновным в шпионаже и назначил наказание – 10 лет лишения свободы в украинской тюрьме.



      Китайский шпион, осужденный в Украине / Фото СБУ

      Шпион учился в Китайской военной научной академии, а также в Физико-химическом институте Академии наук России. В КНР мужчина работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на вооружении, а также в научно-исследовательском институте города Сиань.

      К теме В Киеве задержали боевика "Исламского государства": фото

      Разведчик был довольно успешным на родине: получил научную степень и был награжден премией Минобороны Китая "За научно-технический прогресс армии".

      Украина закрывает 70% контрольно-пропускных пунктов на границе: перечень
      сегодня
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Решение суда Тюрьма Китай СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:08 Учетную ставку снова снизили: что это такое и почему она изменит жизнь украинцев
      Юлія Поскробок
      сегодня , 17:00 Очень своевременный карантин
      Анна Маляр
      сегодня , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 15:25 Последние дни "Беркута" – воспоминания и фото
      Анатолій Яворський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук