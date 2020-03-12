Китайский шпион загремел за решетку на 10 лет в Украине

Китайского шпиона, которого разоблачила контрразведка СБУ, приговорили к 10 годам заключения. Доктор технических наук КНР планировал завладеть материалами украинских тайных разработок в ракетно-космической отрасли. Оперативники задержали разведчика с поличным.

Шу Юаньцзя действовал под прикрытием научно-технического сотрудничества между Украиной и Китаем, сообщили в пресс-службе СБУ. Во время поездок в Украину мужчина пытался наладить контакты с украинскими учеными, чтобы за деньги получить тайные разработки в ракетно-космической отрасли.

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Оперативники СБУ задержали горе-разведчика с поличным. Суд признал его виновным в шпионаже и назначил наказание – 10 лет лишения свободы в украинской тюрьме.





Китайский шпион, осужденный в Украине / Фото СБУ

Шпион учился в Китайской военной научной академии, а также в Физико-химическом институте Академии наук России. В КНР мужчина работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на вооружении, а также в научно-исследовательском институте города Сиань.

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Разведчик был довольно успешным на родине: получил научную степень и был награжден премией Минобороны Китая "За научно-технический прогресс армии".