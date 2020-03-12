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      Китайський шпигун загримів за ґрати на 10 років в Україні

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      Китайського шпигуна засудили в Україні / Vox

      Китайського шпигуна, якого викрила контррозвідка СБУ, засудили до 10 років ув'язнення. Доктор технічних наук з КНР планував заволодіти матеріалами українських таємних розробок у ракетно-космічній галузі. Оперативники затримали розвідника на гарячому.

      Шу Юаньцзє діяв під прикриттям науково-технічної співпраці між Україною та Китаєм, повідомили у пресслужбі СБУ. Під час поїздок до України чоловік намагався налагодити контакти з українськими науковцями, аби за гроші отримати таємні розробки у ракетно-космічній галузі.

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      Оперативники СБУ затримали горе-розвідника на гарячому. Суд визнав його винним у шпигунстві та призначив покарання – 10 років позбавлення волі в українській в'язниці.


      Китайський шпигун, засуджений в Україні / Фото СБУ

      Шпигун навчався у Китайській військовій науковій академії, а також у Фізико-хімічному інституті Академії наук Росії. У КНР чоловік працював у воєнній промисловій корпорації, що спеціалізується на озброєнні, а також в науково-дослідному інституті міста Сіань.

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      Розвідник був доволі успішним на батьківщині: отримав науковий ступінь та був нагороджений премією Міноборони Китаю "За науково-технічний прогрес армії".

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Рішення суду В'язниця Китай СБУ
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