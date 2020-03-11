Зеленський подав у Раду законопроєкт про СБУ: що він передбачає

Президент Володимир Зеленський 10 березня подав у Раду законопроєкт про внесення змін до закону про СБУ. Він позначений главою держави як невідкладний.

Так, законопроєктом пропонується внесення змін у частині правової регламентації діяльності спецслужби. Документ зареєстрований на сайті парламенту. Наразі його направили на розгляд комітету.

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Що передбачає законопроєкт про СБУ

Закріплення змісту ключових понять, які характеризують сферу державної безпеки та її забезпечення;

Чітке визначення мети діяльності СБУ, а також її функцій і повноважень;

Впровадження ризик-орієнтованого підходу до протидії загрозам державної безпеки;

Розширення інформаційно-аналітичного вектора роботи спецслужби;

Оптимізація організаційно-штатної побудови Служби безпеки, яка зможе забезпечувати своєчасне реагування на актуальні загрози держбезпеці України.

Поетапне припинення комплектування СБУ військовослужбовцями;

Забезпечення поступового перетворення СБУ у відомство, яке комплектується особами зі спецзваннями;

Осучаснення питань грошового, соціально-побутового, пенсійного забезпечення співробітників СБУ;

Оновлення і деталізація положень закону "Про національну безпеку України".

Стратегічні орієнтири оновленої СБУ чітко визначені: це сучасна та ефективна служба, яка здатна нейтралізувати у своєму зародку будь-яку загрозу. Вірю, що в цьому нам допоможе новий закон про СБУ, який, я сподіваюся, днями з'явиться у Верховній Раді,

– так 4 березня висловився про законопроєкт глава СБУ Іван Баканов.

Він наголосив, що положення та норми, передбачені законопроєктом, є дискусійними, однак він готовий до компромісу.