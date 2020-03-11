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      Зеленський подав у Раду законопроєкт про СБУ: що він передбачає

      - Читать новость на русском
      Зеленський подав у Раду законопроєкт про СБУ / Getty images

      Президент Володимир Зеленський 10 березня подав у Раду законопроєкт про внесення змін до закону про СБУ. Він позначений главою держави як невідкладний.

      Так, законопроєктом пропонується внесення змін у частині правової регламентації діяльності спецслужби. Документ зареєстрований на сайті парламенту. Наразі його направили на розгляд комітету.

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      Що передбачає законопроєкт про СБУ

      • Закріплення змісту ключових понять, які характеризують сферу державної безпеки та її забезпечення;
      • Чітке визначення мети діяльності СБУ, а також її функцій і повноважень;
      • Впровадження ризик-орієнтованого підходу до протидії загрозам державної безпеки;
      • Розширення інформаційно-аналітичного вектора роботи спецслужби;
      • Оптимізація організаційно-штатної побудови Служби безпеки, яка зможе забезпечувати своєчасне реагування на актуальні загрози держбезпеці України.
      • Поетапне припинення комплектування СБУ військовослужбовцями;
      • Забезпечення поступового перетворення СБУ у відомство, яке комплектується особами зі спецзваннями;
      • Осучаснення питань грошового, соціально-побутового, пенсійного забезпечення співробітників СБУ;
      • Оновлення і деталізація положень закону "Про національну безпеку України".

      Стратегічні орієнтири оновленої СБУ чітко визначені: це сучасна та ефективна служба, яка здатна нейтралізувати у своєму зародку будь-яку загрозу. Вірю, що в цьому нам допоможе новий закон про СБУ, який, я сподіваюся, днями з'явиться у Верховній Раді,
      – так 4 березня висловився про законопроєкт глава СБУ Іван Баканов.

      Він наголосив, що положення та норми, передбачені законопроєктом, є дискусійними, однак він готовий до компромісу.

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України СБУ Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада
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