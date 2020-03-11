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      Зеленский подал в Раду законопроект об СБУ: что он предусматривает

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      Президент Владимир Зеленский 10 марта подал в Раду законопроект о внесении изменений в закон об СБУ. Он обозначен главой государства как неотложный.

      Так, законопроектом предлагается внесение изменений в части правовой регламентации деятельности спецслужбы. Документ зарегистрирован на сайте парламента. Сейчас его направили на рассмотрение комитета.

      К теме Баканов инициирует новый закон об СБУ: что известно

      Что предусматривает законопроект об СБУ

      • Закрепление содержания ключевых понятий, характеризующих сферу государственной безопасности и ее обеспечения;
      • Четкое определение цели деятельности СБУ, а также ее функций и полномочий;
      • Внедрение риск-ориентированного подхода к противодействию угрозам государственной безопасности;
      • Расширение информационно-аналитического вектора работы спецслужбы;
      • Оптимизация организационно-штатного построения Службы безопасности, которая сможет обеспечивать своевременное реагирование на актуальные угрозы госбезопасности Украины.
      • Поэтапное прекращение комплектования военнослужащими СБУ;
      • Обеспечение постепенного преобразования СБУ в ведомство, которое комплектуется лицами со спецзваниями;
      • Осовременивание вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников СБУ;
      • Обновление и детализация положений закона "О национальной безопасности Украины".

      Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде,
      – так 4 марта высказался о законопроекте глава СБУ Иван Баканов.

      Он отметил, что положения и нормы, предусмотренные законопроектом, являются дискуссионными, однако он готов к компромиссу.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Владимир Зеленский Верховная Рада
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