Зеленский подал в Раду законопроект об СБУ: что он предусматривает

Президент Владимир Зеленский 10 марта подал в Раду законопроект о внесении изменений в закон об СБУ. Он обозначен главой государства как неотложный.

Так, законопроектом предлагается внесение изменений в части правовой регламентации деятельности спецслужбы. Документ зарегистрирован на сайте парламента. Сейчас его направили на рассмотрение комитета.

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Что предусматривает законопроект об СБУ

Закрепление содержания ключевых понятий, характеризующих сферу государственной безопасности и ее обеспечения;

Четкое определение цели деятельности СБУ, а также ее функций и полномочий;

Внедрение риск-ориентированного подхода к противодействию угрозам государственной безопасности;

Расширение информационно-аналитического вектора работы спецслужбы;

Оптимизация организационно-штатного построения Службы безопасности, которая сможет обеспечивать своевременное реагирование на актуальные угрозы госбезопасности Украины.

Поэтапное прекращение комплектования военнослужащими СБУ;

Обеспечение постепенного преобразования СБУ в ведомство, которое комплектуется лицами со спецзваниями;

Осовременивание вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников СБУ;

Обновление и детализация положений закона "О национальной безопасности Украины".

Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде,

– так 4 марта высказался о законопроекте глава СБУ Иван Баканов.

Он отметил, что положения и нормы, предусмотренные законопроектом, являются дискуссионными, однако он готов к компромиссу.