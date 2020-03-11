Зеленский подал в Раду законопроект об СБУ: что он предусматривает
Президент Владимир Зеленский 10 марта подал в Раду законопроект о внесении изменений в закон об СБУ. Он обозначен главой государства как неотложный.
Так, законопроектом предлагается внесение изменений в части правовой регламентации деятельности спецслужбы. Документ зарегистрирован на сайте парламента. Сейчас его направили на рассмотрение комитета.
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Что предусматривает законопроект об СБУ
- Закрепление содержания ключевых понятий, характеризующих сферу государственной безопасности и ее обеспечения;
- Четкое определение цели деятельности СБУ, а также ее функций и полномочий;
- Внедрение риск-ориентированного подхода к противодействию угрозам государственной безопасности;
- Расширение информационно-аналитического вектора работы спецслужбы;
- Оптимизация организационно-штатного построения Службы безопасности, которая сможет обеспечивать своевременное реагирование на актуальные угрозы госбезопасности Украины.
- Поэтапное прекращение комплектования военнослужащими СБУ;
- Обеспечение постепенного преобразования СБУ в ведомство, которое комплектуется лицами со спецзваниями;
- Осовременивание вопросов денежного, социально-бытового, пенсионного обеспечения сотрудников СБУ;
- Обновление и детализация положений закона "О национальной безопасности Украины".
Стратегические ориентиры обновленной СБУ четко определены: это современная и эффективная служба, которая способна нейтрализовать в своем зародыше любую угрозу. Верю, что в этом нам поможет новый закон об СБУ, который, я надеюсь, на днях появится в Верховной Раде,
– так 4 марта высказался о законопроекте глава СБУ Иван Баканов.
Он отметил, что положения и нормы, предусмотренные законопроектом, являются дискуссионными, однако он готов к компромиссу.