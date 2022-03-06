Китаю это не нравится, – Фурса о войне России против Украины

Китай мог знать о планах России напасть на Украину, и, вероятно, Владимир Путин рассказывал руководству страны, что скоро победит. Однако этого не произошло, и нынешнее развитие событий Китаю не нравится.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 канала. Полномасштабная война сейчас невыгодна для самого Китая.

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"Тот сценарий, который мы сейчас видим, а именно полномасштабная война, которая угрожает, например, продуктовой безопасности самого Китая, конечно, стране не нравится", – заявил инвестиционный банкир.

Фурса предположил, что теперь Си Цзиньпин будет использовать имеющиеся у него механизмы для давления на Россию, чтобы склонить Путина к переговорам и дипломатическому решению ситуации.

Китай привык торговать, и ему нужен покой в ​​мировой экономике. Такое возмущение, большая война опять-таки несет риски для самого Китая,

– отметил он.

Китай хоть и является партнером Путина и его другом в борьбе с коллективным Западом, однако руководство страны может склонять главу Кремля к тому, чтобы он успокоился, потому что все вышло из-под контроля.

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