В сети опубликовали соответствующие видео, передает 24 Канал. Также активно распространяются кадры самого землетрясения и его последствий в России.

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Где и сколько китов выбросило на берег в Японии?

Четырех китов, которых выбросило на берег, нашли на юго-востоке Японии в префектуре Тиба, которая расположена на побережье Тихого океана.

Японец рассказал, что он вышел утром проверить высоту волны для серфинга и увидел несчастных животных.

Китов выбросило на берег в Японии: смотрите видео

В этом регионе, как и во многих других объявлено предупреждение о цунами после землетрясения на Дальнем Востоке России.

Напомним, что во многих частях Японии жители поднялись на крыши зданий, чтобы спастись от разрушительных волн.

Киты у берега Японии после землетрясения: смотрите видео

Всего более 1,9 миллиона японцев попросили эвакуироваться.

Также из соображений безопасности была проведена эвакуация персонала АЭС "Фукусима", которая 11 марта 2011 года серьезно пострадала от мощного землетрясения магнитудой 9,1.