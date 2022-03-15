Кива отказался от мандата, потому что бежал за границу на постоянное место жительства.
Илью Киву лишили депутатского мандата. Пророссийский эксполитик решил скрыться за границу.
Он якобы уехал в другую страну для постоянного проживания. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат, член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.
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"Кива подал заявление о сложении депутатских полномочий с выездом на постоянное место жительства за пределы Украины", – сказал Вениславский.
Кива – больше не депутат
За прекращение депутатских полномочий Кивы народные депутаты проголосовали 15 марта на заседании Верховной Рады.
Как пояснил Вениславский, пророссийский эксдепутат должен лично зачитать с трибуны Верховной Рады свое заявление об отставке. Однако понятно, что он вряд ли когда-нибудь вернется в Украину.
"Это оптимальное решение – Кива больше не является народным депутатом", – добавил Вениславский.
Еще 6 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила Киве о подозрении в госизмене. Государственное бюро расследований объявило его в международный розыск.
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