Кива обещает внести залог за полицейского, арестованного за избиение лежачего активиста

Кандидат в президенты Илья Кива пообещал внести залог за капитана полиции Василия Мельникова, арестованного по подозрению в избиении ногами лежачего активиста под Подольским райотделом полиции Киева.

Печерский райсуд Киева 12 февраля избрал меру пресечения Василию Мельникову в виде 60 суток ареста с правом внесения залога в размере 115 тысяч гривен. Капитана полиции подозревают в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Говорится об инциденте 9 февраля в Подольском райотделе, когда милиционер без формы ногами бил лежачего активиста.

Читайте также: Кто такой Илья Кива: биография кандидата в президенты

Я уверен, что стражи закона и порядка имеют право на применение силы против тех, кто не знает меры своему "активизму" и превращают его в противоправные действия,

– написал в своем Facebook Кива.

Политик считает, что подобные решения судов дискредитируют правоохранительную систему и якобы превращают обычную работу полицейских на шоу во время предвыборной кампании.

Что известно об инциденте, когда полиция побила активистов в Киеве?

Возле Подольского райотдела полиции 9 февраля вспыхнули столкновения между полицией и активистами, которые требовали справедливого расследования дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Активисты под райотделом требовали отпустить их собратьев, которых полиция задержала ранее (потом полиция их отпустила). Активисты также требовали вернуть задержанным личные вещи, при этом выстроились в стену перед входом в участок. Тогда правоохранители применили к прибывшим активистам силу: при этом полицейские били тех, кто лежал на земле. Одним из таких правоохранителей был полицейский в гражданской одежде Василий Мельников – старший оперуполномоченный, капитан полиции.

После инцидента главный полицейский Киева Андрей Крищенко попросил прощения за действия правоохранителя и подчеркнул, что такое поведение недопустимо.

За что полиция задержала активистов в Киеве?

Около 10 активистов правоохранители задержали 9 февраля вблизи Контрактовой площади. В том же месте кандидат в президенты Юлия Тимошенко проводила встречу с избирателями. Задержанные активисты говорят, что имели с собой плакаты с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также – с зачеркнутыми фамилиями экс-члена "Батькивщины", председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к убийству херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

В полиции утверждают, что задержанные не объяснили, почему находились на месте проведения акции. Правоохранители также говорят, что задержанные не имели символики и баннеров, которые бы свидетельствовали о том, что они пришли на акцию по делу Гандзюк. По словам полиции, в их служебных авто задержанные выбросили зеленку, а еще у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.