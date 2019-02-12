Кива обіцяє внести заставу за поліцейського, арештованого за побиття лежачого активіста

Кандидат у президенти Ілля Кива пообіцяв внести заставу за капітана поліції Василя Мельникова, арештованого за підозрою в побитті ногами лежачого активіста під Подільським райвідділом поліції Києва.

Печерський райсуд Києва 12 лютого обрав запобіжний захід Василеві Мельникову у вигляді 60 діб арешту з правом внесення застави у розмірі 115 тисяч гривень. Капітана поліції підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що супроводжувалось насильством. Мовиться про інцидент 9 лютого у Подільському райвідділі, коли правоохоронець без форми ногами бив лежачого активіста.

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Я впевнений, що стражі закону і порядку мають право на застосування сили проти тих, хто не знає міри своєму "активізму" і перетворює його у протиправні дії,

– написав у своєму Facebook Кива.

Політик вважає, що подібні рішення судів дискредитують правоохоронну систему і нібито перетворюють звичайну роботу поліцейських на шоу під час передвиборної кампанії.

Що відомо про інцидент, коли поліція побила активістів у Києві?Біля Подільського райвідділу поліції 9 лютого спалахнули сутички між поліцією та активістами, які вимагали справедливого розслідування справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.



Активісти під райвідділом вимагали відпустити їхніх побратимів, яких поліція затримала раніше (потім поліція їх таки відпустила). Активісти також вимагали повернути затриманим особисті речі, при цьому вишикувались у стіну перед входом до відділку. Тоді правоохоронці застосували до прибулих активістів силу: при цьому поліцейські били тих, хто лежав на землі. Одним із таких правоохоронців був поліцейський у цивільному одязі Василь Мельников – старший оперуповноважений, капітан поліції.



Після інциденту головний поліцейський Києва Андрій Крищенко попросив вибачення за дії правоохоронця і наголосив, що така поведінка є неприпустимою.

За що поліція затримала активістів у Києві? Близько 10 активістів правоохоронці затримали 9 лютого поблизу Контрактової площі. У тому ж місці кандидатка у президенти Юлія Тимошенко проводила свою зустріч з виборцями. Затримані активісти кажуть, що мали з собою плакати з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?", а також – із закресленими прізвищами екс-члена "Батьківщини", голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.



У поліції ж переконують, що затримані не пояснили, чому перебували на місці проведення акції. Правоохоронці також кажуть, що затримані не мали символіки та банерів, які б свідчили про те, що вони прийшли на акцію щодо справи Гандзюк. За словами поліції, у їхніх службових авто затримані повикидали зеленку, а ще в них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.