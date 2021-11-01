Mercedes и Toyota двигались с нарушениями по Столичному шоссе около 11:00. Они двигались в крайней левой полосе при двух свободных правых.

К теме Кива заявил, что патрульные остановили его, чтобы "подбросить запрещенные вещества"

Правоохранители преследовали два автомобиля за нарушение ПДД

Правоохранители попытались остановить машины, однако водители не реагировали. Автомобили удалось остановить только после преследования, в салоне одного из них и был народный депутат Илья Кива.

Когда патрульные проверяли документы, то оказалось, что государственный номер на Toyota не соответствует регистрационным документам. Инспекторы составили на водителя этого авто админпротокол за несоответствие документов и невыполнение требования полиции остановиться.

На место вызвали следственно-оперативную группу

Водителю Mercedes тоже зафиксировали админнарушение – за невыполнение остановки по требованию полиции. Впоследствии патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Кива говорил, что его остановили, чтобы подбросить "запрещенные вещества"

Сам Илья Кива в соцсетях комментировал инцидент на Столичном шоссе совсем по-другому. Одиозный нардеп уверен, что его пытаются "дискредитировать и спровоцировать на преступные действия". Более того, политик уверен, что правоохранители хотели подбросить ему какие-то запрещенные вещества.

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Обратите внимание! Ранее в телеграм-каналах сообщали, что Киве якобы должны вручить подозрение – однако для этого ждут его адвоката, потому что только в присутствии защитника можно это сделать.