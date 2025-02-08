Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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ФБР может возглавить человек, который получал деньги от россиянина

Ссылаясь на финансовую отчетность Пателя, журналисты пишут, что в 2024 году кандидат на пост главы ФБР получил 25 000 долларов от кинокомпании, которая принадлежит гражданину России, который также имеет гражданство США, и продвигает антизападные взгляды, продвигаемые Кремлем. Речь идет о съемках в фильме, в котором он и другие члены администрации Трампа предстают жертвами заговора.

Так, Патель получил деньги от Global Tree Pictures, компании из Лос-Анджелеса, которой руководит Игорь Лопатенок. Этот режиссер является автором проектов с пророссийской кампанией влияния. Более того, фонд, из которого поступили деньги, создан российским диктатором Владимиром Путиным.

25 тысяч долларов Патель получил за участие в съемках документального фильма, в котором он и другие ветераны первой администрации Трампа изображены как жертвы заговора, что "разрушила жизнь тех, кто поддерживал Дональда Трампа в попытке устранить демократически избранного президента с должности".

Серия из 6 частей под названием "Все люди президента: Заговор против Трампа" вышла в эфир в ноябре 2024 года в онлайн-сети пророссийского журналиста Такера Карлсона. В одном из фрагментов Патель пообещал "закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей "глубокого государства"".

Журналисты добавляют, что выплата Пателю в отчетности указана как "гонорар".

Детали, связанные с выплатой Пателю, добавляют вопросов. Если кандидатура Пателя на должность главы ФБР будет утверждена, то агенство, ответственное за защиту от российских шпионских операций внутри США, возглавит человек, который месяцами ранее брал деньги у вероятного союзника Кремля,

– отмечают журналисты.

В СМИ добавили, что российский режиссер Игорь Лопатенок – уроженец Украины, однако жил в России. В 2008 году он переехал в Лос-Анджелес. Лопатенок по меньшей мере трижды приезжал в Москву в период с 2012 по 2014 год.

Он также выпустил фильм "Резня на Майдане" и "Открывая Украину", в котором снялся госизменник Виктор Медведчук. После начала полномасштабной войны Лопатенок начал распространять предложение по новому проекту, который бы должен был "остановить процесс финансирования войны, прекратить поставки оружия и наполнения Украины деньгами из Соединенных Штатов и их сателлитов".