После объявления воздушной тревоги жителей Японии призвали пройти в укрытие. Официально правительство страны заявило, что зафиксировало запуск ракеты, впрочем, ее тип не уточняли.

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Северная Корея предупреждала о запуске спутника

Японская система предупреждения J-Alert зафиксировала, как ракета пролетела над Тихим океаном. Пока неизвестно, какую ракету запустила Северная Корея, впрочем, вероятно, это была баллистика.

Поэтому в Японии объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали для южной префектуры Окинава.

Воздушная тревога в Японии: смотрите видео

В Минобороны Японии подчеркнули, что береговая охрана страны не сбивала ракету КНДР. Впрочем, правительство созвало заседание СНБО для анализа ситуации.

К слову, накануне в Северной Корее предупредили, что планируют запустить ракету с космическим спутником в период с 22 ноября по 1 декабря в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей.

В Японии уже отреагировали на действия Северной Кореи. Премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что страна выразила протест.

Это серьезная ситуация, когда безопасность наших людей оказалась под угрозой. Мы уже выразили суровый протест Северной Корее и решительно осудили запуск,

– заявил он.

Как прокомментировали запуск в КНДР

В КНДР заявили, что якобы успешно запустили разведывательный спутник. Впрочем, Япония не подтверждает выход в космическое пространство спутника из-за запуска ракеты.

Впоследствии стало известно, что части ракеты КНДР упали в Восточно-Китайское море, Тихий океан.

КНДР не в первый раз пытается запустить спутник