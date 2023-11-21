После объявления воздушной тревоги жителей Японии призвали пройти в укрытие. Официально правительство страны заявило, что зафиксировало запуск ракеты, впрочем, ее тип не уточняли.
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Северная Корея предупреждала о запуске спутника
Японская система предупреждения J-Alert зафиксировала, как ракета пролетела над Тихим океаном. Пока неизвестно, какую ракету запустила Северная Корея, впрочем, вероятно, это была баллистика.
Поэтому в Японии объявляли воздушную тревогу. Сирены прозвучали для южной префектуры Окинава.
Воздушная тревога в Японии: смотрите видео
В Минобороны Японии подчеркнули, что береговая охрана страны не сбивала ракету КНДР. Впрочем, правительство созвало заседание СНБО для анализа ситуации.
К слову, накануне в Северной Корее предупредили, что планируют запустить ракету с космическим спутником в период с 22 ноября по 1 декабря в направлении Желтого и Восточно-Китайского морей.
В Японии уже отреагировали на действия Северной Кореи. Премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что страна выразила протест.
Это серьезная ситуация, когда безопасность наших людей оказалась под угрозой. Мы уже выразили суровый протест Северной Корее и решительно осудили запуск,
– заявил он.
Как прокомментировали запуск в КНДР
В КНДР заявили, что якобы успешно запустили разведывательный спутник. Впрочем, Япония не подтверждает выход в космическое пространство спутника из-за запуска ракеты.
Впоследствии стало известно, что части ракеты КНДР упали в Восточно-Китайское море, Тихий океан.
КНДР не в первый раз пытается запустить спутник
- Этот запуск может стать третьей попыткой Северной Кореи запустить свой разведывательный спутник.
- Известно, что впервые КНДР попыталась запустить разведывательный спутник 31 мая 2023 года. Эта попытка оказалась неудачной и ракетоноситель быстро упал в море. Тогда в КНДР признали, что у ракеты Chollima-1, несущей на себе спутник Malligyong-1, неисправной оказалась вторая ступень.
- Второй раз Северная Корея попыталась запустить спутник 23 августа 2023 года, впрочем, и она оказалась неудачной. При запуске ракета-носитель "Чхоллима-1" взорвалась в воздухе. Причиной стал сбой в системе аварийного подрыва. В ходе полета первая и вторая ступени ракеты нового типа отработали нормально, а третья взорвалась из-за ошибки.
- Тогда Совбез ООН созвал заседание и подчеркнул, что от Северной Кореи происходит ядерная угроза. Однако в КНДР отвергли обвинения и подчеркнули, что запуск разведывательного спутника "неотъемлемым правом суверенного государства".