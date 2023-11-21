Після оголошення повітряної тривоги жителів Японії закликали пройти в укриття. Офіційно уряд країни заявив, що зафіксував запуск ракети, втім її тип не уточнювали.
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Північна Корея попереджала про запуск супутника
Японська система попередження J-Alert зафіксувала, як ракета пролетіла над Тихим океаном. Наразі невідомо, яку саме ракету запустила Півнчна Корея, втім, ймовірно, це була балістика.
Через це в Японії оголошували повітряну тривогу. Сирени пролунали для південної префектури Окінава.
Повітряна тривога в Японії: дивіться відео
У Міноборони Японії наголосили, що берегова охорона країни не збивала ракету КНДР. Втім, уряд скликав засідання РНБО для аналізу ситуації.
До слова, напередодні в Північній Кореї попередили, що планують запустити ракету з космічним супутником у період з 22 листопада по 1 грудня в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів.
В Японії вже відреагували на дії Північної Кореї. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда повідомив, що країна висловила протест.
Це серйозна ситуація, в якій безпека наших людей опинилася під загрозою. Ми вже висловили суворий протест Північній Кореї та рішуче засудили запуск,
– заявив він.
Як прокоментували запуск в КНДР
В КНДР заявили, що нібито успішно запустили розвідувальний супутник. Втім, Японія не підтверджує вихід у космічний простір супутника через запуск ракети.
Згодом стало відомо, що частини ракети КНДР впали у Східно-Китайське море, Тихий океан.
КНДР не вперше намагається запустити супутник
- Цей запуск може стати третьою спробою Північної Кореї запустити власний розвідувальний супутник.
- Відомо, що вперше КНДР спробувала запустити розвідувальний супутник 31 травня 2023 року. Ця спроба виявилася невдалою й ракетоносій швидко впав у море. Тоді в КНДР визнали, що у ракети Chollima-1, яка несла на собі супутник Malligyong-1, несправним виявився другий ступінь.
- Вдруге Північна Корея спробувала запустити супутник 23 серпня 2023 року, втім і вона виявилася невдалою. Під час запуску ракета-носій "Чхолліма-1" вибухнула у повітрі. Причиною став збій у системі аварійного підриву. В ході польоту перший та другий ступені ракети нового типу відпрацювали нормально, а третій вибухнув через помилку.
- Тоді Радбез ООН скликав засідання й наголосив, що від Північної Кореї походить ядерна загроза. Проте у КНДР відкинули звинувачення й наголосили, що запуск розвідувального супутника "невід'ємним правом суверенної держави".