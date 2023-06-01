Що відомо про падіння ракети

Центральне телеграфне агентство КНДР визнало, що у ракети Chollima-1, яка несла на собі супутник Malligyong-1, несправним виявився другий ступінь. ЗМІ пояснили це "нестабільним" паливом і новизною ракети-носія. "Серйозні дефекти" пообіцяли виправити й здійснити повторний запуск якнайшвидше.

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Пізніше Південна Корея повідомила, що знайшла частину того, що вважається уламками, й витягла їх з води за 200 кілометрів на захід від південно-західного острова Еочхондо. Міністерство оборони оприлюднило фотографії білого металевого циліндра, яке воно назвало ймовірною частиною ракети.

Технічні експерти зможуть отримати величезне уявлення про вміння Північної Кореї працювати з великими багатоступеневими ракетами-носіями на основі знайдених уламків,

– сказав Анкіт Панда, американський аналітик з питань безпеки.



Залишки ракети-носія КНДР / Фото ROK JCS



Залишки ракети-носія КНДР / Фото ROK JCS

Цей запуск став шостою спробою запуску супутника КНДР та першою з 2016 року. Він мав вивести на орбіту перший шпигунський апарат країни.

З 1998 року Пхеньян запустив п’ять супутників, три з яких одразу відмовили.

Ще два, наскільки відомо, були виведені на орбіту, але сигнали від них ніколи не були незалежно виявлені, що вказує на те, що вони теж могли працювати несправно.

Кім Чен Ин, як пише The Guardian, прагне посилити свій військовий потенціал на тлі зростання напруженості у відносинах із США та Південною Кореєю. Після незвично швидкого визнання невдачі офіційні особи Північної Кореї пообіцяли провести другий запуск якнайшвидше, що "свідчить про те, що Кім Чен Ин як і раніше сповнений рішучості розширити свій арсенал зброї та посилити тиск на Вашингтон і Сеул".