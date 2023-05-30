Уранці 30 травня з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю відбувся успішний запуск пілотованого космічного корабля "Шеньчжоу-16". Ракета Long March-2F відправила місію на космічну станцію Китаю.

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Командиром місії став 56-річний Цзін Хайпен, генерал-майор збройних сил Китаю, колишній льотчик-винищувач китайських ВПС, для якого це вже четвертий космічний політ. Гуй Хайчао, теж професійний льотчик, і Чжу Янчжу, інженер, перший цивільний космонавт Китаю, полетіли вперше. Наукова програма місії включає дослідження квантових явищ, загальної теорії відносності та походження життя. Принаймні в цьому переконують китайські чиновники. Завдяки цьому запуску й був встановлений новий рекорд за кількістю людей, які перебувають на орбіті Землі. 11 з них – на МКС.

Скільки людей у космосі

Прямо зараз на орбіті одночасно перебувають 17 осіб:

Шість представників Китаю.

Троє росіян.

П'ять американців.

Два представники Саудівської Аравії.

Одна людина з Арабських Еміратів.

Однак новий рекорд триматиметься недовго: вже сьогодні ввечері на Землю повернеться екіпаж приватної місії AX-2, що стартувала в ніч із 21 на 22 травня.

Попередній рекорд, 14 осіб, було встановлено 16 вересня 2021 року. До цього рекорд було встановлено 1995 року, коли на орбіті перебували 13 осіб.