Зараз яскравість Бетельгейзе становить 142 відсотки від нормальної. Однак це не найбільше зафіксоване значення, адже у квітні вчені фіксували яскравість на рівні 156 відсотків від звичної.

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Що відомо

Сьогодні Бетельгейзе є сьомою найяскравішою зорею на небі, хоча раніше була на 10 місці. Це знову викликало припущення, що вона ось-ось вибухне вражаючою надновою. Однак, найімовірніше, це не так. Хоча вона й перебуває на межі загибелі у космічних масштабах, за людськими мірками їй ще довго до смерті – близько 100 тисяч років, кажуть учені. На думку вчених, її нинішня поведінка є незначним коливанням після затемнення 2019 року, тому її нормальний стан повернеться протягом десятиліття.

Бетельгейзе розташована на відстані близько 700 світлових років від Землі та є однією з найцікавіших зірок на небі. Сьогодні вона сяє на стадії червоного гіганта, знаменуючи близький кінець. Але колись це був справжній монстр класу О – синьо-біла зоря наймасивнішої вагової категорії. Такі світила спалюють свої запаси водню швидше, ніж інші типи.

Вік Бетельгейзе становить лише від 8 до 8,5 мільйонів років.

Сонце, вік якого становить 4,6 мільярда років, пройшло лише половину свого водневого циклу.

Бетельгейзе змінила свій спектральний тип, оскільки майже вичерпала свої запаси водню. Тепер вона перетворює гелій на вуглець і кисень і роздулася до гігантських розмірів: приблизно в 764 рази більша за Сонце і приблизно в 16,5-19 разів важча.

Зрештою, у неї закінчиться паливо для горіння, вона перетвориться на наднову, скине свій зовнішній матеріал, а її ядро колапсує та перетвориться на нейтронну зорю.

Велике затемнення

Події 2019 – 2020 років учені назвали Великим затемненням. Тоді яскравість зорі зменшилася на значну величину, майже на 25 відсотків. Астрономи виявили, що охолодження на поверхні Бетельгейзе продукувало викиди космічного пилу, який і перекривав надходження світла. Вчені кажуть, що це цілком нормальна поведінка для червоного гіганта, просто нам зазвичай не випадає нагода спостерігати за цією подією.

До Великого затемнення Бетельгейзе також мала регулярні коливання яскравості. Найдовший з цих циклів становить близько майже 6 років. Однак є й значно менший цикл, який становить 400 днів. Велике затемнення спричинило деякі зміни в цих коливаннях.

400-денник цикл зумовлений розширенням і стисканням всередині зірки. Згідно з моделюванням, так званий конвективний шлейф всередині Бетельгейзе міг роздутися, породивши вибух і ставши тим матеріалом, який вирвався з зірки й затемнив її. Під час цього процесу висхідний потік порушив фазу 400-денного циклу, створивши натомість приблизно 200-денний цикл, який зоря демонструє зараз.

Просто уявіть, що ви витягнете шматок матеріалу. Тоді все інше падає всередину, і все буде розливатися. Я думаю, що відбувається те, що верхні шари мають проблеми з поверненням до нормального стану,

– каже Андреа Дюпрі з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Отже, Бетельгейзе все ще оговтується від Великого затемнення, тож нинішні коливання, ймовірно, пов'язані з ним же.