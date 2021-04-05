Между Днепром и Запорожьем в селе Широкое когда-то была авиашкола, в которой учились пилоты со всего Советского Союза. С 2002 года школа не работает.

Однако ее наследие до сих пор стоит посреди полей. Речь идет о 158 самолетах и вертолетах, среди которых – L-29 Delfin, Ан-2, PZL-104, Ми-2, Ми-8, Ан-24. Конечно, этот авиапарк полностью заброшен.

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Авиакладбище у Запорожья: что это за место

Село Широкое находится в Запорожской области – в 20 километрах от Запорожья, и чуть больше чем в 50 от Днепра. В советские времена там была знаменитая авиационная школа, в которой учились пилоты со всей страны.

С 2002 года школа не работает, однако ее авиапарк у Широкого так и остался – стоять посреди поля. Речь о 158 самолетах и вертолетах, что из техники для полетов превратились в выставочные экспонаты и инстаграмные локации.

К этим экспонатам, к слову – доступ открыт. Этим воспользовался Василий Пелип, который опубликовал в фейсбуке трогательные фотографии с забытого и заброшенного аэродрома.

"Стальные птицы", самолеты и вертолеты, маленькие и большие, пусть и слегка побитые жизнью, ультрафиолетом и мародерами, все же они невероятные... Приезжайте сюда фоткаться, с детьми, здесь круто,

– призвал Пелип.

Интересно, что проект реконструкции аэропорта появился еще в 2017 году. Однако до сих пор заметных движений в этом направлении не было.

Заброшенный аэродром в Широком: смотрите расположение на карте