На государственном предприятии "Антонов" началась стапельная сборка фюзеляжа первого из трех транспортников Ан-178 для Вооруженных сил Украины. Этот этап строительства должен быть завершен до конца мая 2021 года.

Какими еще оружейными новостями запомнилась неделя в Украине и мире – узнайте в программе.

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Блогеры на заводе "Кузница на Рыбацком" и артиллерийская установка 2С17-2 "Нона-СВ"

• Беспилотники Bayraktar TB2 Вооруженных сил Украины несколько суток работали над Тендровской косой на военно-морском полигоне. Полеты проходят в рамках тренировок Военно-морских сил ВСУ.

• В Киеве блогеры пробрались на завод "Кузница на Рыбацком", показав недостроенные катера для ВМС Украины. Несмотря на охрану, они смогли попасть на территорию предприятия, в цех и в корпуса.

• На ремонтном заводе в Шепетовке реализуют концепцию советской самоходной артиллерийской установки 2С17-2 "Нона-СВ", сочетая арт-часть 2С9 "Нона" и шасси БМП.

• В Харькове передали Вооруженным силам Украины 19 мобильных банно-прачечных комплексов. Мероприятие проходило в расположении Объединенного центра обеспечения оперативного командования "Восток".

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• В Украине локализуют производство 370 французских инженерно-спасательных комплексных машин для работы на многоэтажных зданиях. Об этом свидетельствует подписанный 30 марта протокол между ГСЧС и французской компанией Echelles Riffaud относительно общего выпуска машин на украинских предприятиях.

• Американская компания L3Harris Technologies стала главным поставщиком средств защищенной связи для Вооруженных сил Украины по приказу главнокомандующего ВСУ. Продукцию этой компании используют на флоте, устанавливают на комплексы ПВО и внедряют в радиотехнические бригады.

Бронетранспортер Lazar 3 и крылатая ракета Tomahawk Block V

• Сербская компания Jugoimport-SDPR продала Туркменистану бронетранспортеры Lazar 3. Детали контракта не разглашаются, но по неофициальной информации первая партия будет насчитывать 9 единиц техники.

• Белорусское предприятие "КБ Радар" с этапа разработки малогабаритной РЛС "Кираса-М" перешло к испытательному. Комплекс предназначен для обнаружения БПЛА, работающих в частотном диапазоне от 400 до 6000 мегагерц на расстоянии до 3 километров и с определением высоты полета до 1500 метров.

• Экспериментальное подразделение королевского флота Великобритании получило автономный катер Madfox. Судно в течение года пройдет ряд испытаний, тестируя морские беспилотные технологии в рамках программы по увеличению использования автономных и беспилотных систем.

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• ВМС США получили первую крылатую ракету Tomahawk Block V. Этот тип вооружения является модернизированным вариантом крылатой ракеты Tomahawk Block IV.

• Американская компания Sikorsky вместе с агентством DAPRA провели испытания системы беспилотного полета Matrix, установленной на вертолете UH-60 Black Hawk. Тестирующий полет состоялся полностью автономно в режиме беспилотника по заранее установленному маршруту с избеганием виртуальных препятствий.