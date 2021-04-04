На державному підприємстві "Антонов" розпочалося стапельне складання фюзеляжу першого з трьох транспортників Ан-178 для Збройних сил України. Цей етап будівництва має бути завершений до кінця травня 2021 року.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень в Україні та світі – дізнайтесь у програмі.

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Блогери на заводі "Кузня на Рибальському" та артилерійська установка 2С17-2 "Нона-СВ"

• Безпілотники Bayraktar TB2 Збройних сил України кілька діб працювали над Тендрівською косою на військово-морському полігоні. Польоти відбуваються в рамках тренувань Військово-морських сил ЗСУ.

• У Києві блогери дістались на завод "Кузня на Рибальському", показавши недобудовані катери для ВМС України. Попри охорону, вони змогли потрапити на територію підприємства, у цех та в корпуси.

• На ремонтному заводі у Шепетівці реалізують концепцію радянської самохідної артилерійської установки 2С17-2 "Нона-СВ", поєднуючи артчастину 2С9 "Нона" та шасі БМП.

• У Харкові передали Збройним силам України 19 мобільних лазне-пральних комплексів. Захід відбувався в розташуванні Об'єднаного центру забезпечення оперативного командування "Схід".

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• В Україні локалізують виробництво 370 французьких інженерно-рятувальних комплексних машин для роботи на багатоповерхових будівлях. Про це свідчить підписаний 30 березня протокол між ДСНС та французькою компанією Echelles Riffaud щодо спільного випуску машин на українських підприємствах.

• Американська компанія L3Harris Technologies стала головним постачальником засобів захищеного зв'язку для Збройних сил України за наказом головнокомандувача ЗСУ. Продукцію цієї компанії використовують на флоті, встановлюють на комплекси ППО та впроваджують в радіотехнічні бригади.

Бронетранспортер Lazar 3 та крилата ракета Tomahawk Block V

• Сербська компанія Jugoimport-SDPR продала Туркменістану бронетранспортери Lazar 3. Деталі контракту не розголошують, але за неофіційною інформацією перша партія налічуватиме 9 одиниць техніки.

• Білоруське підприємство "КБ Радар" із етапу розроблення малогабаритної РЛС "Кираса-М" перейшло до випробувального. Комплекс призначений для виявлення БПЛА, що працюють у частотному діапазоні від 400 до 6000 мегагерців на відстані до 3 кілометрів та з визначенням висоти польоту до 1,5 тисяч метрів.

• Експериментальний підрозділ королівського флоту Великої Британії отримав автономний катер Madfox. Судно впродовж року пройде низку випробувань, тестуючи морські безпілотні технології в рамках програми зі збільшення використання автономних та безпілотних систем.

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• ВМС США отримали першу крилату ракету Tomahawk Block V. Цей тип озброєння є модернізованим варіантом крилатої ракети Tomahawk Block IV.

• Американська компанія Sikorsky разом з агенцією DAPRA провели випробування системи безпілотного польоту Matrix, встановленої на гелікоптері UH-60 Black Hawk. Тестувальний політ відбувся повністю автономно в режимі безпілотника по заздалегідь встановленому маршруту з уникненням віртуальних перешкод.