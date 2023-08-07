Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над могилой. Нарушителя удалось задержать. Им оказался 63-летний местный житель.

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Надругался над 7 могилами Героев

Речь идет о захоронениях под Широкой Дачей на Ингульце. Там злоумышленник поиздевался над семью могилами погибших на войне с Россией украинских военнослужащих. Он повредил 7 флагштоков государственных флагов, установленных на могилах.

Отмечается, что сообщение о преступлении в полицию поступило 5 августа. Правоохранители провели расследование на месте и впоследствии выяснили, что за надругательством может стоять 63-летний местный житель.

Следствие еще продолжается.

Родные погибших поражены пренебрежением

Телеграмм-канал "Дніпро оперативний" поделился видео, снятое матерью одного из павших защитников. Она пришла на кладбище и увидела, что могилу ее сыну осквернили. На нем и ряде других могил военных поломали флагштоки и сняли флаги.

Нет слов. Крик души. Это ужас. Нелюди поиздевались над могилами наших защитников. Чьих-то сыновей, мужей, отцов… Они защищали Украину, а изверги такое сделали. Они отдали жизнь за Украину. Наших воинов не ценят,

– жалуется женщина на видео.

Она с досадой говорит, что кроме горя утраты родным погибших приходится переживать еще вот такое издевательство.

Могилы Героев порочат не впервые