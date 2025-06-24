Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Dagens ETC.

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Что известно о Кларке Улофссоне

Как передает издание, Кларк Улофссон умер в возрасте 78 лет от продолжительной болезни.

Он начал криминальную карьеру еще в 19 лет. Тогда он был арестован за кражу и побег из тюрьмы.

Улофссон стал известным после ограбления банка на площади Норрмальмсторг Стокгольме в 1973 году. Это событие связывают с возникновением термина "стокгольмский синдром".

В течение десятилетий он фигурировал в ряде резонансных дел. В частности речь идет об организации продажи похищенных произведений искусства на сумму в полмиллиарда крон в 1990-х. В 2022 году Netflix выпустил сериал о жизни преступника.

Последние годы Улофссон провел в Бельгии. По данным СМИ, он страдал затяжной болезнью, которая истощила организм.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021 года в канадской провинции Онтарио умер известный преступник Хельмут Оберлендер. Его подозревали в причастности к массовым казням в нацистской Германии.