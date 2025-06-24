Про це пише 24 Канал з посиланням на Dagens ETC.

Дивіться також Після ДТП і перебування у комі помер футболіст Лас-Пальмас Себенсуї Рамос

Що відомо про Кларка Улофссона

Як передає видання, Кларк Улофссон помер у віці 78 років від тривалої хвороби.

Він розпочав кримінальну кар'єру ще у 19 років. Тоді він був заарештований за крадіжку та втечу з в'язниці.

Улофссон став відомим після пограбування банку на площі Норрмальмсторг Стокгольмі у 1973 році. Цю подію пов'язують із виникненням терміну "стокгольмський синдром".

Протягом десятиліть він фігурував у низці резонансних справ. Зокрема йдеться про організацію продажу викрадених творів мистецтва на суму в пів мільярда крон у 1990-х. У 2022 році Netflix випустив серіал про життя злочинця.

Останні роки Улофссон провів у Бельгії. За даними ЗМІ, він страждав на затяжну хворобу, яка виснажила організм.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2021 року у канадській провінції Онтаріо помер відомий злочинець Гельмут Оберлендер. Його підозрювали у причетності до масових страт у нацистській Німеччині.