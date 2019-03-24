Классический российский трюк – перевернуть проблему вверх ногами, – Кулеба о России и ПАСЕ

Кремль стремится достичь самоуничижения и самоуничтожения Совета Европы. А делать это будет из-за попытки, уже в четвертый раз, восстановить членство в ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы), которое у России фактически отобрали из-за агрессии против Украины.

К счастью, предыдущие три попытки удалось прекратить – благодаря усилиям Украины и ее партнеров. Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в эфире Oboz.TV.

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По его словам, Украина не против того, чтобы Россия была в ПАСЕ. Но вернуться туда она сможет только после устранения причин своего исключения. А именно – агрессии против Украины.

Россия же хочет, "чтобы ПАСЕ признала свою ответственность за то, что в 2014 году именно ПАСЕ, а не Россия сделала ошибку, нарушила европейские правила, применив санкции против РФ".

Классический российский трюк – перевернуть проблему вверх ногами и требовать ее решения,

– отметил Кулеба.

Дипломат рассказал, что сейчас Россия пытается создать основу для своего возвращения, а Украина в очередной раз ей противодействует: "Россия все делает, чтобы изменить нормы Совета Европы таким образом, чтобы условия РФ выполнили. При этом сама Россия не планирует выполнять никаких условий Совета Европы"

Это самоуничижение, на которое толкает Совет Европы ряд политических сил, это самоуничтожение этого института,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Что такое Совет Европы?​Это международная организация, в которую входят 47 государств. Членство открыто для всех европейских стран, которые признают принцип верховенства права. В структуру Совета Европы входит Комитет Министров, Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейский суд по правам человека. Один из крупнейших успехов Совета – Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

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Почему России нет в ПАСЕ?

В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил России и отложила решение этого вопроса еще на год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации. Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.

Еще 24 апреля 2018 года ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в которой констатировала оккупацию неподконтрольных Украины районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

В том же году 28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.