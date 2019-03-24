Класичний російський трюк – перевернути проблему догори ногами, – Кулеба про Росію і ПАРЄ

Кремль прагне досягти самоприниження та самознищення Ради Європи. А робитиме це через спроби, вже вчетверте, відновити членство в ПАРЄ (Парламентській асамблеї Ради Європи), яке у Росії фактично відібрали через агресію проти України.

На щастя, попередні три спроби вдалося припинити – завдяки зусиллям України та її партнерів. Таку думку висловив постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба в ефірі Oboz.TV.

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За його словами, Україна не проти того, щоб Росія була в ПАРЄ. Але повернутися туди вона зможе лише після усунення причин свого виключення. А саме – агресії проти України.

Росія ж хоче, "щоб ПАРЄ визнала свою відповідальність за те, що в 2014 році саме ПАРЄ, а не Росія зробила помилку, порушила європейські правила, застосувавши санкції проти РФ".

Класичний російський трюк – перевернути проблему догори ногами і вимагати її вирішення,

– наголосив Кулеба.

Дипломат розповів, що наразі Росія намагається створити підґрунтя для свого повернення, а Україна вкотре їй протидіє: "Росія все робить, щоб змінити норми Ради Європи таким чином, аби умови РФ виконали. При цьому сама Росія не планує виконувати жодних умов Ради Європи"

Це самоприниження, на яке штовхає Раду Європи низка політичних сил, це самознищення цієї інституції,

– заявив Дмитро Кулеба.

Що таке Рада Європи?Це міжнародна організація, до якої входять 47 держав. Членство відкрите для усіх європейських країн, які визнають принцип верховенства права. До структури Ради Європи входить Комітет Міністрів, Парламентська асамблея Ради Європи та Європейський суд з прав людини. Один з найбільших успіхів Ради – Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Про хитру гру Росії у ПАРЄ – читайте у матеріалі 24 каналу

Чому Росії немає у ПАРЄ?

У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала розв'язання цього питання ще на рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації. Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.

Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.