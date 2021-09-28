Об этом рассказал политтехнолог и руководитель Центра противодействия информационной агрессии "AM&PM" Александр Курбан в эфире 24 канала. По его словам, такие действия Кремля не стоит считать предвестником эскалации войны на Донбассе.

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Как рассказал Курбан, следует четко понимать, что в информационной войне первый удар всегда наносят не противнику, а "своим" людям.

Прежде чем начинать атаки на соседа, надо разогреть и подготовить своих граждан, чтобы получить от них поддержку и обеспечить соответствующий медийный резонанс. Поэтому ситуация с задержанием "бандеровцев" является лишь акцией, которая направлена на внутреннюю целевую аудиторию.

Это уже не первый случай, когда именно бандеровцами, "Правым сектором" пугали на территории России. Это классическое средство российской пропаганды да и в принципе любого тоталитарного государства,

– заявил политтехнолог.

По словам Курбана, Россия также использует множество других вариантов для запугивания людей.

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Курбан рассказал о распространении российской пропаганды: смотрите видео

Что этому предшествовало