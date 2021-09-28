Про це розповів політтехнолог та керівник Центру протидії інформаційної агресії "AM&PM" Олександр Курбан в ефірі 24 каналу. За його словами, такі дії Кремля не варто вважати провісником ескалації війни на Донбасі.
До теми Знайшли бомбу, націоналістів і портрет Бандери: у Росії заявили про запобігання "теракту"
Для чого Росія заявила про "теракт"
Як розповів Курбан, слід чітко розуміти, що в інформаційній війні першого удару завжди завдають не противнику, а "своїм" людям.
Перш ніж починати атаки на сусіда, треба розігріти й підготувати своїх громадян, аби отримати від них підтримку та забезпечити відповідний медійний резонанс. Тому ситуація із затриманням "бандерівців" є лише акцією, яка спрямована на внутрішню цільову аудиторію.
Це вже не перший випадок, коли саме бандерівцями, "Правим сектором" лякали на території Росії. Це класичний засіб російської пропаганди та й в принципі будь-якої тоталітарної держави,
– заявив політтехнолог.
За словами Курбана, Росія також використовує безліч інших варіантів для залякування людей.
Варто прочитати За шаблонами російської пропаганди, – Україна відреагувала на заяви Лукашенка про новий "фронт"
Курбан розповів про поширення російської пропаганди: дивіться відео
Що цьому передувало
- В Уфі 27 вересня затримали 5 чоловіків, яких підозрюють у тероризмі. У їхніх особистих речах знайшли портрети ватажків Третього Рейху, Степана Бандери та націоналістичну атрибутику.
- За даними ФСБ, затримані начебто готували терористичний акт в Республіці Башкортостан. Їхньою ціллю був один з об'єктів правоохоронних органів.
- Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.