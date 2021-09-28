Про це розповів політтехнолог та керівник Центру протидії інформаційної агресії "AM&PM" Олександр Курбан в ефірі 24 каналу. За його словами, такі дії Кремля не варто вважати провісником ескалації війни на Донбасі.

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Як розповів Курбан, слід чітко розуміти, що в інформаційній війні першого удару завжди завдають не противнику, а "своїм" людям.

Перш ніж починати атаки на сусіда, треба розігріти й підготувати своїх громадян, аби отримати від них підтримку та забезпечити відповідний медійний резонанс. Тому ситуація із затриманням "бандерівців" є лише акцією, яка спрямована на внутрішню цільову аудиторію.

Це вже не перший випадок, коли саме бандерівцями, "Правим сектором" лякали на території Росії. Це класичний засіб російської пропаганди та й в принципі будь-якої тоталітарної держави,

– заявив політтехнолог.

За словами Курбана, Росія також використовує безліч інших варіантів для залякування людей.

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Що цьому передувало