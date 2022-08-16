В Украине создадут классы безопасности: образовательный омбудсмен объяснил суть идеи

Классы безопасности будут открываться в рамках пилотного проекта, который планируют масштабировать на всю территорию Украины. Соответствующие классы будут возглавлять специально обученные люди, которые сегодня учатся в Академии МВД.

Запустить проект планировали еще в марте, но отложили его старт из-за полномасштабной агрессии россии. Об этом 24 каналу рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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Как будут выглядеть классы безопасности

Образовательный омбудсмен отметил, что классы безопасности будут в основном "соответствующим образом" оборудованы, где будет достаточно наглядных и вспомогательных материалов.

Программа прежде всего направлена на то, чтобы научить наших детей мерам безопасности, осторожности, осмотрительности и тому, как вести себя в опасных ситуациях. Имеется в виду не только ситуации физической опасности, но и ситуации, например киберопасности, которых следует избегать,

– объяснил чиновник.

Он отметил, что проект должен был быть запущен в марте, но с началом войны его пришлось отложить.

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Чем будет заниматься специалист по безопасности

По словам Горбачева, инициатива классов безопасности является частью другой инициативы МВД – введение в школах Украины должности специалиста по безопасности.

Это человек, который будет аккумулировать все вопросы безопасности, будет делать мониторинг и аудит ситуации в школе и помогать учебному заведению строить безопасную образовательную среду,

– заметил собеседник.

Он добавил, что сейчас в Академии МВД проходит пилотный проект обучения первой группы таких специалистов безопасности, которые не все работали в школах, а преимущественно выходцы из других специальностей.

"Пока это пилотный проект. Он имеет целью, конечно, быть масштабируемым на всю территорию Украины. Но мы этим проектом занимаемся уже год. Из МВД мы прошли путь, нарабатывая то, чем должен заниматься такой человек, какая должна быть нормативная база и как обеспечить эту работу", – рассказал Горбачев.

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