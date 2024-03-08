Так, ребята, которые стояли в обороне, получили ранения. А командир роты отправил подмогу, которая должна была эвакуировать раненых.

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Журналисты увидели, как идут бои под Клещеевкой

В новом видео проекта "Украинский Свидетель" – полевой командно-наблюдательный пункт 80 отдельной десантно-штурмовой бригады возле Клещиевки, Бахмутское направление. Журналисты проекта приехали сюда, чтобы пообщаться с десантниками и заснять оборону Клещиевки.

Но все сложилось иначе: на позицию ребят, которые стояли в обороне, начали лезть россияне. Наш боец с позывным "Позитив", для которого этот бой был первым, получил ранение.

Командир роты "Барнс" рассказал, что "Позитив" был лучшим во время учебы. А сегодня по количеству уничтоженных врагов он идет на рекорд.

"Барнс" решает выслать подкрепление, которое должно заменить ребят на позиции. Помочь собратьям согласились ребята, которые только что вернулись с боевой задачи. Среди них - "Нароха", которому уже 60 и он должен ехать домой, потому что уже не пригоден к службе в ДШВ. И бойцы с позывными "Борода", "Бармалей" и "Изя". "Барнс" постоянно держит связь с "Позитивом".

Все встали за тебя. Просто продержись,

– передает командир по рации.

Он рассказывает, что здесь, на фронте, все, как в фильмах про Вьетнам или Вторую мировую.

"Все это войдет в учебники. Надеюсь, что только в наши. Но проблема в том, что люди на последнем издыхании, их некем заменить. Какой толк от оружия, если некому выходить?", – говорит "Барнс".

Вдруг в КСП возвращается "Бармалей". Он получил ранение в голову. Впоследствии "Барнсу" по рации сообщают, что "Борода" тоже ранен – у него открытый перелом ноги.

История для ребят закончилась удачно

Из-за постоянных обстрелов эвакуировать его удается только следующей ночью. "Барнс" рассказывает, чем закончилась эта история. "Позитив" вышел на связь своими выстрелами: вчера он уничтожил восемь или девять противников.

Он смог выбраться самостоятельно, а потом его эвакуировали. "Изя" вывел группу из-под минометного обстрела, он жив и невредим. "Борода" попал под минометный обстрел, но его состояние стабильное.