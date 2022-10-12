Кличко для The Daily Mail: "Если Украина перестанет защищаться, Путин нацелится на другие страны"

Российский диктатор Путин стремится уничтожить украинцев как народ, но мир должен помнить, что после Украины он нацелится на другие страны. Ракетный террор, который он устроил в Украине, является сигналом для всех других государств: вы следующие.

Об этом заявил Виталий Кличко в статье для популярной британской газеты The Daily Mail.

"Целясь в мирных жителей, чтобы уничтожить их и разрушить гражданскую инфраструктуру, Россия снова показала себя как государство-террорист. Этот акт умышленного убийства и погрома – лишь последний пример намерений Владимира Путина уничтожить украинцев как народ. Но наш дух остается несокрушимым. Нет паники и деморализации. Украинцы на каждом этапе этой мучительной войны демонстрировали масштаб своих внутренних ресурсов. После первого взрыва обычные киевляне бросились на улицы, чтобы помочь раненым. Те, кто эвакуировались в безопасное место в метро, ​​следующие 5,5 часа утешали друг друга и пели национальный гимн. Можно ли победить такую ​​нацию? Нет! Можно ли раздавить такую ​​нацию? Никогда!" – заявил Кличко.



Кличко рассказал о недавних ударах по Киеву / Фото из телеграм-канала мэра Киева

Он также ответил тем, кто до сих пор считает, что Украина должна прекратить борьбу, чтобы избежать ядерной войны.

"Уступит ли, например, Великобритания некоторые из своих территорий, чтобы заключить "мирное" соглашение с вторгшейся армией, которая хочет уничтожить ее? Вы отказались бы от независимости своей страны, от свободы своих детей? Я так не думаю. То же самое – и для Украины. Вот что я вам скажу: Путин не прекратит своего ядерного шантажа цивилизованного мира, если ему удастся выполнить свою миссию по подавлению Украины… Имперская кровожадность Путина на этом не закончится, он нацелится на другие страны, и жертв будет гораздо больше. Взрывы в Киеве не были нападением только на Украину – в них содержится сигнал всему миру: ты следующий", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что Украина находится на переднем крае войны за цивилизацию. Украинцы проливают кровь, чтобы защитить не только себя, но и весь цивилизованный мир.

То, что происходит в Киеве, – это тотемное сражение в борьбе за цивилизацию, неразрывно связанное с сохранением демократии и свободы. Ведь Украина воюет не просто с Россией, а с тьмой тоталитаризма и произвола, –

– заявил Кличко.

Он подчеркнул, что российские бомбы не заставят отступить Украину. Однако Украине нужно больше оружия, экономическая поддержка и более жесткие санкции против "бешеного диктатора".

"Против нас государство, которое хочет сожрать чужую территорию и стереть с лица земли суверенную нацию. Мы, не разрешавшие этот конфликт, боремся за наши семьи, нашу свободу, будущее наших детей. Это наш дом: мы не имеем возможности отступить. Мы должны победить. Это наша земля, и правда на нашей стороне. Мы никогда не вернемся к советскому прошлому. Киев – гордая и древняя столица государства, которое идет к своему европейскому будущему. И московские бомбы нас не остановят", – резюмировал Виталий Кличко.