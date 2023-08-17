Кличко договорился с миллиардером Блумбергом о помощи Киеву в усовершенствовании публичных услуг

Мэр Киева Виталий Кличко договорился с Майклом Блумбергом о помощи его организации Bloomberg Philanthropies в усовершенствовании городских публичных услуг.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

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Общался онлайн с руководителем благотворительной организации Bloomberg Philanthropies Майклом Блумбергом. Организация поможет столичным властям трансформировать городские публичные услуги,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил Bloomberg Philanthropies за помощь и поддержку в развитии Киева.

Bloomberg Philanthropies предложила привлечь британскую компанию Public Digital для усовершенствования публичных цифровых услуг Киева с применением успешных стратегий Великобритании и США.

"В свою очередь Kyiv Digital Team разработает цифровые инструменты улучшения психического здоровья для пострадавших от войны. Совместно с Киевским Политехническим Университетом город организует стартап-акселератор для энергетической устойчивости. В результате украинская столица получит дорожную карту трансформации городских услуг и конкретные цифровые инструменты для улучшения психического здоровье пострадавших от войны. Что очень важно сегодня!", – отметил мэр Киева.