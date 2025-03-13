Кличко начал массовую чистку в мэрии и инициировал решения для недопущения земельных злоупотреблений

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о массовых увольнениях в КГГА и коммунальных предприятиях должностных лиц, подозреваемых в злоупотреблениях.

Также запланирована реорганизация в КГГА и ряд других мероприятий для недопущения злоупотреблений в дальнейшем. Об этом Кличко заявил на сессии Киевсовета.

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"Относительно последних резонансных новостей, что касаются в частности земельной сферы столицы. Хочу отметить, что город предоставляет правоохранителям все запрашиваемые документы и способствует следствию. Будут уволены: директор КП "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский, директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий, директор КП "Финансовая компания "Житлоинвест" Виктор Погребной, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина", – сообщил Виталий Кличко.

Также, по его словам, планируются увольнения в коммунальном объединении "Киевзеленстрой". В частности гендиректора Юрия Бахмата, первого заместителя гендиректора Алексея Лукаша, заместителя начальника управления капитальных вложений Александра Горы.

Ранее с должностей в КГГА уволили:

заместителя председателя КГГА Петра Оленича;

заместителя руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексея Мушту.

Заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов процедурно уволен будет от завтрашнего числа. Депутат Киевсовета, председатель земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об увольнении с должности директора КП "Инженерный центр". Также фракция партии "УДАР" отзывает его из депутатов Киевсовета,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр добавил, что проверки в различных департаментах продолжаются и это будут не последние увольнения ради очистки. А также сообщил о реорганизации в КГГА и проверке земельных решений Киевсовета.

"В сфере градостроительства столицы и земельных отношений, как и говорили ранее, будет осуществлена реорганизация. И не только в этих сферах. Я дал поручение проверить документы по земельным участкам, о которых идет речь в расследовании НАБУ. И к правомерности отвода которых возникают вопросы. По результатам проверки там, где есть нарушения, землеотводы будут отменены", – сказал Кличко.

Он также анонсировал пакет решений для недопущения злоупотреблений в дальнейшем.

Уже готовится пакет решений, чтобы исключить подобные злоупотребления в дальнейшем. Это касается и процедур, чтобы закрыть лазейки в законодательстве. Относительно последнего, мы подготовили обращение в парламент,

– отметил мэр.

"Чтобы Верховная Рада должным образом урегулировала в законе соотношение площади земельных участков и объектов имущества, расположенных на них. Готовятся решения и по реорганизации структурных подразделений КГГА", – подчеркнул Кличко.