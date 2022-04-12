Кличко решил еще раз напомнить всем, что на период военного положения парковка авто на улицах столицы является бесплатной.

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Не верьте и не платите мошенникам, которые активизировались, чтобы воспользоваться ситуацией. Если с вас требуют деньги за парковку – вызывайте полицию,

– сообщил мэр.

Также он попросил водителей, которые паркуют авто на улицах, быть внимательными и не оставлять машины в неположенных местах и на полосах общественного транспорта.

Кличко пояснил, что авто, которые будут мешать проеду транспорта, будут забирать эвакуаторы. Ведь дороги должны быть освобождены для беспрепятственного проезда общественного транспорта, автомобилей с гуманитарной помощью, скорой и военной техники.

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