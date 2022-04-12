Кличко вирішив ще раз нагадати усім, що на період воєнного стану паркування авто на вулицях столиці є безкоштовним.

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Не вірте та не платіть шахраям, які активізувалися, щоб скористатися ситуацією. Якщо з вас вимагають гроші за паркування – викликайте поліцію,

– повідомив мер.

Також він попросив водії, що паркують авто на вулицях, бути уважними та не залишати автівки у недозволених місцях та на смугах громадського транспорту.

Кличко пояснив, що авто, які будуть заважати проїду транспорту, будуть забирати евакуатори. Адже дороги мають бути звільнені для безперешкодного проїзду громадського транспорту, автомобілів з гуманітарною допомогою, швидкої та військової техніки.

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