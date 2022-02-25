Об этом он сообщил во время брифинга, передает 24 канал. По его словам, власти города обеспечивают функционирование инфраструктуры города и жилищно-коммунального хозяйства. Общественный транспорт и метро в городе работают.

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Но при сигнале воздушной тревоги наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная, Дарница, Черниговская, Лесная не будут работать. Они не являются безопасными для укрытия людей,

– объявил Кличко.

Он подчеркнул, что использовать, как укрытие можно только подземные станции метрополитена. В случае воздушной тревоги все они будут открыты для граждан в любое время суток, чтобы переждать угрозу.

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