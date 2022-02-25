Российские войска продолжают обстрелы и наступление на украинские территории. Приоритетным направлением для оккупанта является Киев. Мэр столицы Виталий Кличко на брифинге попросил жителей столицы быть осмотрительными.
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Опасность для Оболонского района
Отдельно мэр столицы обратился к жителям Оболони. Он призвал их не покидать собственных жилищ без надобности и ознакомиться с картой укрытий.
Это опасно. Оставайтесь дома, в помещениях или в укрытии. Выходить можно если сигнал воздушной тревоги закончился. С картой укрытий можно ознакомиться на сайте КГГА,
– сказал Кличко.
Также мэр Киева попросил осмотрительно вести себя жителей всех других районов столицы Украины.