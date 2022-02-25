Російські війська продовжують обстріли та наступ на українські території. Пріоритетним напрямком для окупанта є Київ. Мер столиці Віталій Кличко на брифінгу попросив мешканців столиці бути обачними.
Читайте також Росіяни підбили румунський корабель - зв'язку з судном немає
Небезпека для Оболонського району
Окремо мер столиці звернувся до жителів Оболоні. Він закликав їх не покидати власних помешкань без потреби та ознайомитися з мапою укриттів.
Це небезпечно. Залишайтеся вдома, в приміщеннях або в укритті. Виходити можна якщо сигнал повітряної тривоги закінчився. З мапою укриттів можна ознайомитися на сайті КМДА,
– сказав Кличко.
Також мер Києва попросив обачно поводитися мешканців усіх інших районів столиці України.