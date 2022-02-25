Про це він повідомив під час брифінгу, передає 24 канал. За його словами, влада міста забезпечує функціювання критичної інфраструктури міста та житлово-комунального господарства. Громадський транспорт та метро в місті працюють.

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Але при сигналі повітряної тривоги наземні станції Дніпро, Гідропарк, Лівобережна, Дарниця, Чернігівська, Лісова не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття людей,

– оголосив Кличко.

Він наголосив, що використовувати, як укриття можна лише підземні станції метрополітену. В разі повітряної тривоги усі вони будуть відчинені для громадян в будь-який час доби, щоб перечекати загрозу.

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