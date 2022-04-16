Кличко объяснил, почему станцию метро "Минская" следует переименовать

Украинские власти планируют уменьшить количество названий, которые ассоциируются с государством-агрессором. Так, изменения могут коснуться пяти станций метро в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко сказал, что названия некоторых объектов и станций метро не соответствуют сегодняшним реалиям, передает 24 канал.

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Он сказал, что понимает привыкание киевлян к старым названиям и понимает, что не всегда все положительно относятся к переименованиям.

Но давайте будем жить в сегодняшних условиях, и названия некоторых объектов, станций метро, ​​парков не соответствуют сегодняшним реалиям,

– сказал Кличко.

Среди 5 станций метро, ​​которые хотят переименовать, есть станция с названием "Минская". Среди альтернативных вариантов власти столицы получили предложение нового названия – "Варшавская". Кличко решил объяснить, почему следует изменить название и этой станции.

Пусть напоминают о друзьях, а не врагах

Не будем забывать, что с территории Беларуси было нападение, нарушена территориальная целостность Украины. С территории Беларуси взлетают самолеты, которые бомбардируют и выпускают ракеты, в результате которых страдают и погибают украинцы. Мы понимаем, что это не дружеское отношение Минска, столицы нашего соседнего государства, к нам, к украинцам,

– отметил Кличко.

Он объяснил, что станцию ​​метро лучше переименовать в станцию ​​"Варшавская". Это связано с тем, что поляки в сложное время первыми были готовы принять миллионы украинцев, помогают гуманитаркой, военной помощью и политически отстаивают интересы Украины.

Я убежден, что такие предложения правильные, и мы будем на следующих сессиях Киевсовета обязательно их поддерживать, чтобы улицы, которые напоминают нам о враге, напоминали о наших друзьях,

– подчеркнул Кличко.

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