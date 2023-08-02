Об этом сообщил Виталий Кличко. Кроме того, мэр Киева рассказал о впечатлениях посла от столицы Украины.

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"Сегодня встретился с новым послом Германии в Украине Мартином Егером. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве, дальнейшую помощь Германии в борьбе нашего государства против российского агрессора. А также – поддержку Германией Украины на ее пути в ЕС. Я поблагодарил правительство и дипломатов Германии за поддержку Украины и всестороннюю помощь", – сообщил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что немецкий дипломат в восторге от Киева и киевлян.

Мартин Егер, который недавно прибыл в Киев, отметил, что ему очень нравится наш город, его давняя история и открытые и гостеприимные люди,

– подчеркнул Кличко.

Виталий Кличко встретился с Мартином Егером / Фото КГГА

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк и обсудил вопросы безопасности, в том числе энергетической, а также проблемы местного самоуправления.